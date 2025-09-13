Parque de la Marimba celebra su 32 aniversario

Con un maratón cultural de 12 horas, este 12 de septiembre Tuxtla Gutiérrez celebró el aniversario de uno de sus espacios más emblemáticos: el Parque Jardín de la Marimba. En un festejo que incluyó presentaciones de danza folklórica, danzón, cinco marimbas en escena y, por primera vez, un ensamble de las tres marimbas municipales: Santa Cecilia, Reina tuxtleca y Al Pie de Cañón; un encuentro que reunió a familias tuxtlecas y chiapanecas con el objetivo de disfrutar y honrar este espacio.

La celebración inició a las 9 de la mañana y se extendió hasta las 9 de la noche.

Como primer número, a las 9:30 de la mañana, autoridades locales, visitantes y los tradicionales bailadores coronaron al parque con flores y entonaron las tradicionales “Mañanitas” a cargo de la Marimba Orquesta de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, un acto en honor a este espacio considerado ícono cultural y turístico de Chiapas.

A la celebración acudieron autoridades como la directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), Gabriela Abarca, quien agradeció la asistencia todos y todas; mientras señaló que la cultura no se rescata, sino que se vive y se disfruta.

Por su parte, Jorge Luis Cruz Ibaja, coordinador de logística de las audiciones, resaltó la importancia del festejo y el papel que juega el parque en la identidad cultural de la capital chiapaneca.

“El Parque Jardín de la Marimba es un referente nacional e internacional. Es un lugar icónico de cultura, baile y tradición que atrae tanto a turistas como a tuxtlecos. Hoy esperamos superar los seis mil asistentes, y este ensamble de marimbas es histórico porque es la primera vez que se realiza en este espacio”, destacó.

Asimismo, durante el día se contó con la participación de agrupaciones provenientes de Coapilla, Copainalá y La Concordia, además de marimbas invitadas y grupos de danza.

Voces del parque: tradición y alegría

Por su parte, Judith Estrada, reina del carnaval por motivo de la celebración, compartió la emoción de formar parte de este aniversario.

“Estamos muy felices, contentos de llegar a este día tan esperado. Llevo ocho años bailando aquí y ha sido una experiencia muy hermosa. La gente me eligió como reina y me siento muy agradecida. El parque es alegría, es unión y es cultura”, aseguró.

Asimismo, Miguel Vargas Martínez, rey del carnaval, quien desde hace 32 años visita el lugar, recordó con nostalgia y entusiasmo el valor de este espacio.

“Da mucho gusto ver reunida a tanta gente. El Parque de la Marimba es un lugar de recuerdos y de convivencia que nos alegra cada día”, afirmó.

El aniversario reunió a familias, turistas y visitantes que disfrutaron de la música, el baile y la convivencia en uno de los lugares más representativos de Tuxtla Gutiérrez y considerado el corazón cultural de la ciudad.