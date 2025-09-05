Parque de la Marimba: el corazón musical de Tuxtla

El parque de la Marimba, en Tuxtla Gutiérrez, es uno de los rincones más entrañables de la capital chiapaneca. Inaugurado el 12 de septiembre de 1993, este espacio fue concebido con un propósito claro: ofrecer a los habitantes y visitantes un lugar de convivencia familiar y social en torno al símbolo musical de Chiapas, la marimba.

A pesar de los años, este espacio sigue siendo el punto de encuentro más emblemático de la capital chiapaneca, donde tradición y convivencia se entrelazan al ritmo del instrumento más representativo del estado.

Desde su apertura, el parque se convirtió en un punto de referencia cultural y turístico.

Cada tarde, el quiosco central recibe a grupos marimbísticos que interpretan sones y piezas tradicionales, atrayendo tanto a los tuxtlecos como a viajeros que encuentran en este espacio una ventana viva a la identidad chiapaneca.

Remodelaciones

A lo largo de los años, el parque de la Marimba ha experimentado diversas remodelaciones, enfocadas en mejorar sus áreas verdes, el sistema de iluminación y la infraestructura del quiosco.

Estos trabajos han buscado mantener su esencia, pero adaptándolo a las necesidades de un público cada vez más numeroso.

Su importancia trasciende lo recreativo: el parque se ha consolidado como un punto de encuentro intergeneracional.

Allí, abuelos, padres, jóvenes y niños se reúnen a bailar, escuchar música y compartir en un ambiente seguro y festivo.

Además es uno de los principales atractivos turísticos de la capital, un espacio donde la cultura chiapaneca se celebra diariamente y se proyecta al mundo.

El parque de la Marimba no solo es un sitio de esparcimiento; se trata del alma sonora de Tuxtla, un recordatorio permanente de la riqueza cultural que distingue a Chiapas, un lugar donde la tradición sigue latiendo al compás de las teclas de madera.