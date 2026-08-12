Parque Guanacastle, entre incendios, tala y saqueo

El Área Natural Protegida Parque Guanacastle es un sitio destinado voluntariamente a la conservación; por su extensión representa uno de los últimos pulmones verdes que benefician a Tuxtla Gutiérrez y Suchiapa; sin embargo, enfrenta diversos problemas como saqueo de abono, tala ilegal e incendios forestales.

Nancy Gabriela Franco Guillén, directora del Área Natural Protegida Parque Guanacastle, indicó que este lugar brinda diversos servicios ecosistémicos, como la captación de agua de lluvia evitando su escurrimiento, regulación climática o temperaturas, alberga una gran cantidad de especies como el venado, jaguarundi, coyotes, mapaches, entre otras.

“Nos enfrentamos a retos enormes, como los incendios, la tala y la caza ilegal, el saqueo de abono”. Desafortunadamente, en mayo pasado se registró un incendio de gran magnitud, con más de 45 hectáreas afectadas, varias de ellas en las que ya habían trabajado para su conservación.

Prioridades

Si bien realizan actividades encaminadas al manejo sustentable, al turismo, actualmente están enfocados en restauración y reforestación, porque sin árboles no hay agua y menos fauna.

A través de una campaña de restauración buscan recuperar las hectáreas afectadas. Una de las acciones es una carrera con causa a realizarse el próximo 16 de agosto, de 6 y 12 kilómetros.

Las inscripciones todavía están abiertas. Se pueden solicitar informes al número de WhatsApp 961 342 86 94. Todo el circuito es dentro del parque. Esperan la mayor participación para recaudar fondos.

Si hay más personas, empresas, organizaciones interesadas en apoyar en la restauración de este parque, también se pueden sumar de cualquier forma, comunicándose al número 961 102 66 65 o a través de redes sociales.