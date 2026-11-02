Parque vehicular rebasó infraestructura

El crecimiento del parque vehicular en Tuxtla Gutiérrez ha rebasado la capacidad de la infraestructura vial, situación que incrementa los conflictos entre automovilistas y motociclistas, por lo que es necesario fortalecer la empatía, el respeto y la responsabilidad al conducir, señaló Shiomara Cristina Romero Pascasio, presidenta del Organismo de Seguridad Vial (Osevi) en Chiapas.

La representante del organismo advirtió que la movilidad en la capital chiapaneca enfrenta mayores dificultades ante el incremento de vehículos, mientras que las vialidades resultan insuficientes para atender la demanda actual.

Romero Pascasio explicó que las motocicletas representan una alternativa de transporte más económica y accesible para muchas familias y trabajadores; sin embargo, consideró necesario avanzar en su regulación y promover el cumplimiento de las normas de tránsito para reducir los siniestros viales.

Asimismo, señaló que los desacuerdos entre automovilistas y motociclistas se han vuelto frecuentes, por lo que pidió evitar confrontaciones y reconocer que todos comparten los espacios de circulación.

La presidenta de Osevi hizo un llamado especial a los conductores ante las próximas celebraciones, debido a que durante estas fechas aumenta la presencia de peatones en las calles, particularmente de niñas y niños.

En ese sentido, pidió reducir la velocidad, mantener la atención al volante y conducir con paciencia, especialmente en zonas habitacionales y calles donde se realizan actividades por las festividades.

Romero Pascasio recordó que durante las celebraciones de fin de año suelen presentarse condiciones de riesgo en las vialidades, por lo que insistió en evitar conductas imprudentes y tomar precauciones para prevenir accidentes.

Finalmente, añadió que el organismo también prepara actividades con motivo de la conmemoración internacional en memoria de las víctimas de hechos de tránsito, mediante un homenaje a las familias chiapanecas que han perdido a un ser querido en estas tragedias.