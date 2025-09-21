Parques eólicos generan mortalidad de especies

Investigadores continúan estudiando el impacto de los parques eólicos de Oaxaca y Chiapas en la mortalidad de aves y murciélagos; aunque no tienen acceso han logrado obtener datos sobre la pérdida de ambas especies, lo que refleja que si bien representan un beneficio en cuanto a la generación de energía limpia tienen un efecto colateral.

Especialista

El profesor investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Segundo Jordán Orantes Albores, comentó que junto a estudiantes investigan el daño que causan las aspas de los aerogeneradores en aves y murciélagos en sitios como El Retiro (La Ventosa, Oaxaca) y San Jacinto (Arriaga, Chiapas).

En San Jacinto, testimonios de pobladores y ex trabajadores, reportan que diario se recogen hasta diez cadáveres de aves, especialmente zopilotes, que sufren impacto por su vuelo.

Detecciones

En cuanto a murciélagos, en El Retiro se detectaron 11 especies mediante dispositivos que graban sus sonidos, revelando muertes por barotrauma debido al vórtice creado por las hélices. Este daño afecta especies clave para el control de plagas y la polinización.

Segundo Jordán señala que los investigadores no tienen acceso a los parques para hacer mediciones directas, debido a las concesiones que restringen la entrada, por lo que hasta ahora las mediciones se han realizado desde afuera.

El actual director de la Facultad de Ingeniería detalló que el estudio sobre el impacto ambiental de los parques eólicos forma parte del Programa Educativo de la Maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable y Gestión de Riesgos, a través del cuerpo académico “Sustentabilidad y Ecología Aplicada”.

Además de estudiantes de la Facultad, participa alumnado de la Licenciatura en Biología y académicos de la Universidad Politécnica de Chiapas.