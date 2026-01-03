Parques nacionales con nueva tarifa

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) confirmó que diversos espacios que permiten la visita de turistas tienen nuevos costos y eso se reflejará en el pago que hacen las personas al obtener su brazalete.

Se indicó por parte de la institución que ese recurso sirve para conservar los ecosistemas, además de restaurar los sitios protegidos.

Ahora los parques nacionales tendrán una nueva cuota y como ejemplo, el ingreso al Cañón del Sumidero costaba 120 pesos y para 2026 aumenta cinco pesos, es decir, se cobrará este año 125 pesos en el caso de visitantes extranjeros.

Precio a mexicanos

Con base en la nueva política fiscal, para ingresar a este espacio las personas mexicanas que deseen disfrutar de esa Área Natural Protegida (ANP) deben de pagar 65 pesos, y en el caso del magisterio o estudiantes, el ingreso solo será de 30 pesos, esta última cantidad es la misma del año pasado.

Otros parques nacionales que tendrán un nuevo costo son: los parques nacionales Palenque y Lagunas de Montebello. La Conanp detalló que la contribución de los turistas también sirve para mantener la infraestructura básica y se recordó a la población que esos espacios brindan servicios ambientales que van desde la parte de oxígeno, belleza escénica, agua, entre otras.

Algunas Áreas Naturales Protegidas en el país, dependiendo del artículo en el que se ubican, ofrecen entradas sin pagos a menores de 12 años, personas con discapacidad o adultos mayores que cuenten con su credencial del Inapam.

Descuentos

En otros casos hay descuentos de hasta un 50 % para parques nacionales que se ubican en el artículo 198. Los beneficios aplican para visitantes nacionales o extranjeros pero que sean residentes en el país, aunque deben de acreditar su nacionalidad o residencia con documento vigente.

En el caso del parque nacional de Palenque, el costo a extranjeros será de 225 pesos y 115 para mexicanos y residentes extranjeros. Para maestros y estudiantes serán 55 pesos.