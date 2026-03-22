Parques y museos, listos para recibir a los turistas

Con la llegada de la Semana Santa, la capital chiapaneca es una opción accesible para el turismo local y regional que no tiene pensado salir de la zona; ofrece espacios públicos que combinan cultura, recreación y contacto con la naturaleza e historia.

Destacan desde parques en diversos puntos de la ciudad, museos con variedad de temas e incluso con exposiciones que albergan muestras de lo que es Tuxtla, Chiapas y Mexico. A continuación te brindamos una lista de los lugares que puedes visitar:

Parque de la Marimba

Ubicado en el poniente de la ciudad, se consagra como uno de los lugares más frecuentes por su localización, sus recursos naturales y la constante muestra sonora de los grupos de marimbistas que tocan por las tardes, siendo una opción perfecta para las familias.

El ZooMAT

Fauna silvestre local, vegetación e incluso un museo dedicado a la vida animal, hacen que el ZooMAT sea una de las mejores opciones para entrenar e informar desde los más pequeños hasta los más grandes, con horario de martes a domingo, disfruta de las especies endémicas y la conserva regional.

El Much

A escasos metros del ZooMAT, encontramos al Museo de Ciencia y Tecnología de Chiapas, con salas interactivas y exposiciones permanentes que hacen que la historia del mundo y el universo sea parte fundamental del recorrido, siendo una opción firme para el crecimiento educativo de una manera divertida.

Parque Bicentenario

Remodelado en los últimos años, ofrece áreas verdes y zonas de descanso en el nor-poniente de la ciudad, siendo un punto ideal para actividades recreativas al aire libre. Aunque el parque cuenta con tres secciones, cada una de ellas hacen que pasar un rato en familia sea reconfortante ante las diversas actividades que se hacen en el lugar.

Calzada de las Personas Ilustres

Un recorrido con la naturaleza, la historia y un trayecto que te lleva a otro lugar increíble al cual visitar, esta calzada comparte conexión con el Museo Botánico, Museo de Historia y Antropología y finaliza con Convivencia Infantil, un combo que explora la historia, la naturaleza y finaliza con diversión.

También existen otros lugares como los miradores, diversos parques, muchos lugares más, por lo que Tuxtla invita a locales y turistas a recorrerla, descubrir sus rincones y vivir una Semana Santa llena de cultura, naturaleza y tradición.