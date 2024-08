Parroquias piden paz en Pantelhó y Chenalhó

Exigen que se garantice el Estado de Derecho, para dar seguridad y paz en ambos pueblos. Diego Pérez / CP

El Consejo Parroquial de Pantelhó y Chenalhó exigió que se garantice el Estado de Derecho, para dar seguridad y paz en ambos pueblos y que las familias desplazadas puedan retornar a sus comunidades; llaman a una atención urgente ante bloqueos y enfrentamientos en la región.

En una carta pública dirigida a autoridades estatales y federales, organismos y defensores de derechos humanos y a medios de comunicación; los servidores de las parroquias de Santa Catarina y de San Pedro Apóstol, subrayaron su preocupación por la violencia en los municipios y sus localidades.

La describen como eventos “sin control, mostrada en bloqueos, disparos continuos y enfrentamientos que han provocado el desplazamiento de comunidades y la muerte de personas inocentes”.

Indignación

Relatan existe indignación, por la ingobernabilidad y minimización que ha hecho el Ejecutivo nacional frente a la violencia que se ha viralizado en varios medios y redes, sobre la situación que se vive en los municipios.

Especularon complicidad ante el incremento de los efectivos de seguridad en la región que fue acompañado de un incremento de la violencia en contra de la sociedad civil.

Declaran que “en los conflictos actuales han dejado familias sin tierra, sin casa y sin paz, porque han tenido que abandonar sus comunidades, unas para no aliarse, otros para no venderse, otras para no sumar más asesinos y asesinatos, y todas para proteger su vida”, dice la carta firmada por tres párrocos.

Mostraron especial preocupación por los niños y niñas que viven con miedo, sin entender porque tienen que salir de sus casas a buscar refugio en la montaña, o en otro paraje. Además, muchos hombres “no pueden salir a trabajar por miedo a ser confundidos y alcanzados por una bala perdida”.