Parroquias se reúnen en Salto de Agua

La parroquia de San Fernando de Guadalupe, municipio de Salto de Agua, fue sede del 17 al 19 de este mes de la Asamblea de la Zona Ch’ol, con la presencia de monseñor Rodrigo Aguilar Martinez, obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

En este encuentro participaron representantes de las parroquias de Sabanilla, Tumbalá, Tila, Salto de Agua, Catazajá y Palenque, quienes se reunieron para reflexionar, evaluar y fortalecer el caminar pastoral de la zona Ch’ol.

Temas

El objetivo central de la reunión fue estudiar los horcones del Plan Diocesano de Pastoral y sus líneas de acción sobre la Iglesia Autóctona e Iglesia Liberadora, para evaluar cuáles están presentes, cuáles falta impulsar y cómo están respondiendo a la realidad de nuestras parroquias de la zona Ch’ol.

A la reunión asistió también la vicaría de Pastoral, representada por Carolina, quien acompañó los tres días de la asamblea.

Finalmente, los convocantes agradecieron a las parroquias participantes por su presencia y aportaciones, así como a las comunidades de la parroquia de Salto de Agua y a los servidores de la cabecera municipal, quienes brindaron su apoyo, servicio y colaboración durante estos días de trabajo.