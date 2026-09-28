Parte caravana de migrantes de Tapachula

Bajo un aguacero, la tarde de este domingo partieron de Tapachula los integrantes de la caravana “Fe y Esperanza en Dios”, conformada por centroamericanos que ingresaron el pasado jueves por el puente internacional “Rodolfo Robles” y el río Suchiate.

A ellos se les sumaron migrantes de otras nacionalidades que permanecían varados en la ciudad desde hace varios meses y no obtuvieron respuesta de las autoridades sobre su regularización de estancia.

Se reunieron en el parque Bicentenario y, a pesar de la fuerte lluvia decidieron salir sobre la calle Central Poniente hacia la carretera Costera para emprender el camino hacia el norte del país, ya que buscan llegar a Estados Unidos.

Seguridad

Se indicó que seguirán la misma ruta que caravanas anteriores mientras son custodiados por elementos de corporaciones de seguridad federal, estatal y municipal, así como del grupo Beta Sur.

Entre los migrantes hondureños, que son la mayoría, van muchos que ya estuvieron en Estados Unidos y tras la política de Donald Trump, fueron deportados; aunque algunos tenían ya varios años de permanecer en ese país.

Explicaron que a pesar de las inclemencias del tiempo por las lluvias y altas temperaturas, continuarán avanzando en la caravana. Reiteraron que ellos no iniciaron ningún proceso de regularización ante las autoridades mexicanas ya que no se quieren quedar en territorio nacional, sino cruzar a Estados Unidos.