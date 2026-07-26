Parte el primer embarque de moscas contra el barrenador

El primer embarque de dos millones de pupas de mosca estéril, producidas en la planta de Metapa de Domínguez, fue enviado este sábado al norte del país para iniciar su liberación como parte de la estrategia nacional de combate al gusano barrenador del ganado (GBG).

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con este envío concluyó el primer ciclo de producción y esterilización del insecto, considerado una herramienta clave para controlar la plaga que afecta al sector pecuario.

El lote salió del Aeropuerto Internacional de Tapachula con destino al Centro de Dispersión y Liberación ubicado en Tampico, Tamaulipas, desde donde será distribuido en zonas estratégicas del país.

Hecho histórico

Senasica destacó que este envío representa un hecho histórico, ya que desde 2012 México no producía ni esterilizaba moscas para el combate del gusano barrenador del ganado, fortaleciendo así la estrategia sanitaria para proteger la ganadería nacional.

En una primera etapa, la planta de Metapa de Domínguez tendrá una capacidad de producción de 28 millones de moscas estériles por semana, con la meta de alcanzar los 100 millones semanales al cierre del presente año.

Regiones prioritarias

Las moscas serán liberadas en regiones prioritarias para disminuir la población del insecto responsable de la plaga y avanzar hacia su erradicación, en beneficio de la sanidad animal y de los productores pecuarios.

El primer embarque se realizó apenas unas horas después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara el levantamiento del bloqueo al ingreso de ganado mexicano a su territorio, medida que representa un impulso para el sector ganadero nacional.