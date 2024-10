Parteras, tienen un papel transcendental

Chiapas ocupa el primer lugar nacional de nacimientos registrados en domicilio particular con 38.54 % del total en 2023; las parteras ocupan un papel transcendental y tiene años de lucha en los que han generado el reconocimiento y la garantía de diversos derechos, resaltó la vocera del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nich Ixim, Dora Lucía Méndez Alfonso.

Este movimiento conformado por más 650 parteras provenientes de diferentes zonas indígenas y mestizas, se fundó en 2014 con la finalidad de organizarse parteras tradicionales, indígenas, rurales y urbanas.

Primer contacto

Los problemas iniciales de las parteras, consideradas el primer contacto con el recién nacido, es la negativa al certificado de nacimiento y la discriminación por parte de las instituciones de salud.

“Cuando hay alguna complicación y ya no podemos seguir atendiendo, dependemos de la atención que dan los médicos o médicas que están en los hospitales, las trasladamos pero a veces no son bien recibidas, nos rechazan o nos dicen que no hay espacio”.

También se enfrentan en los traslados a la precariedad de los servicios de salud, pues muchas veces no hay especialistas, insumos o medicamentos para la atención de las mujeres embarazadas.

Logros

“El movimiento ha tenido varios logros a través de estos años, hemos tenido una mayor visibilidad del movimiento, mesas de diálogo con las instituciones de salud y el reconocimiento social durante la pandemia”, declaró.

Agregó que actualmente ya son más de 650 integrantes dentro del movimiento en más de 35 municipios del estado de Chiapas. “Eso es para nosotras un gran logro, cuando iniciamos éramos como cien. También cabe mencionar que hay hombres parteros, no son muchos, son poquitos”, dijo.

También han generado reuniones con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a nivel estatal, con cuatro jurisdicciones en Ocosingo, Palenque, Comitán y San Cristóbal.

Cartilla de derecho

Además crearon una cartilla de derechos, en donde retomaron varios extractos de la Constitución y convenios internacionales, reformas de la Ley General de la Salud; con la finalidad de que las “parteras tengan material de apoyo y una herramienta estratégica para que puedan revisar y ser conscientes de los derechos de las mujeres”.

Ahí se expresa el máximo Constitucional que dice, “la mujer tiene derecho a decidir dónde, cómo y con quién quiere parir”.