Parteras tradicionales marcharán este martes

Integrantes del Movimiento de Parteras de Chiapas Nich Ixim marcharán en San Cristóbal de Las Casas para conmemorar el Día Internacional de la Partera.

La agrupación informó que además de conmemorar su día, las parteras pretenden “seguir visibilizando su trabajo y sus derechos que están en primera línea de atención para las mujeres en edad reproductiva”.

Explicó que la movilización comenzará a las 9 de la mañana a la altura de la Unidad Administrativa y de la alcaldía coleta, ubicadas en el sur de la ciudad y concluirá en la Plaza Catedral.

Agregó que allí se realizará una ceremonia tradicional y se dará a conocer un pronunciamiento de la agrupación, que aglutina a parteras de diferentes municipios de la entidad.

Movimiento de Parteras de Chiapas Nich Ixim señaló que se espera que marchen decenas de integrantes de la agrupación provenientes de municipios de Los Altos, de Comitán, Las Margaritas, Venustiano Carranza, Las Rosas, Yajalón, Frontera Comalapa y Villa Corzo.

El Movimiento Nich Ixim, que significa flor de maíz, está conformado por 600 parteras y parteros de 42 municipios de Lo Altos y la frontera, entre otras regiones.