Parteras tradicionales reciben capacitación

Trece parteras tradicionales del municipio de Berriozábal recibieron una capacitación por parte del personal IMSS bienestar del hospital “Dr. Rafael Pascacio Gamboa” para fortalecer los conocimientos acerca de la atención segura de la salud materna e infantil.

Irma Carpio Díaz, partera desde hace más de 20 años, dijo que quienes se dedican a esta labor se han tenido que capacitar de manera constante para identificar cuándo un embarazo requiere una atención más especializada.

“No le negamos la atención a las embarazadas pero si notamos que es de alto riesgo es mejor recomendarles que se vayan a un hospital” Explicó.

Otro de los temas que ha ido cobrando relevancia en los últimos años entre las parteras tienen que ver con los métodos anticonceptivos, mencionó que les han enseñado cómo se aplica un dispositivo y para qué funciona.

Temas relevantes

También las capacitaciones abordan aspectos de las muertes maternas, tema que resulta importante para las autoridades de salud debido a que Chiapas destaca por ser de los primero lugares en este tipo de muertes.

Carpio Díaz espera que se continúe tomando en cuenta a las parteras tradicionales para que sigan capacitándose, aseguró que en algún tiempo se olvidaron de ellas y a pesar de eso siguieron atendiendo a las mujeres que las necesitaban.

En Berriozábal aún se conserva la costumbre de acudir con las parteras tradicionales para llevar un control de los embarazos, sin embargo, mencionó que cada vez son menos quienes deciden dar a luz con una.