Partería tradicional, tema prioritario

Para fortalecer las habilidades de las parteras tradicionales en la detección de embarazos de riesgo y fortalecer la atención de la mujer embarazada y el recién nacido, impactando en la disminución de la mortalidad materna, la Secretaría de Salud del estado lleva a cabo el curso-taller “Asistencia técnica para la mejora continua en partería tradicional”, dirigido a quienes ejercen este oficio en las 10 jurisdicciones sanitarias de la entidad.

Labor

Al inaugurar esta jornada académica el secretario de Salud de Chiapas, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, reconoció la labor que realizan parteras y parteros a nivel estatal, principalmente en las comunidades más alejadas y de difícil acceso, agradeciendo su esfuerzo y contribución para mejorar uno de los indicadores más importantes en salud pública: la muerte materna.

Aseguró que en la agenda de salud, la partería tradicional es uno de los temas prioritarios, pues se trata de un componente comunitario que se caracteriza por privilegiar la empatía y dar seguimiento a las pacientes mediante las visitas domiciliarias, lo cual permite detectar embarazos de riesgo y poder intervenir de manera oportuna para evitar complicaciones en la madre y el bebé.

“Ustedes todos los días hacen un gran trabajo acompañando a las mujeres que se van a aliviar; aprovechando su valiosa experiencia, una de las acciones que vamos a implementar es elaborar un registro que nos permita diagnosticar si el embarazo tiene algún tipo de riesgo, y cuando exista, nosotros como Salud ir a la casa de la paciente, principalmente a aquellas localidades y comunidades que son de difícil acceso”, apuntó.

Encomienda

“El gobernador Eduardo Ramírez me recomendó estar al pendiente de la partería, por eso tengo el tema en la agenda de trabajo, para que el compromiso que hizo el gobernador se cumpla cabalmente”, dijo el titular de la Secretaría de Salud y puntualizó que conjugar los saberes ancestrales de las parteras con la ciencia del personal de salud, es la mezcla perfecta para tener mejores resultados en la prevención de la muerte materna.

En el marco de este evento, el secretario de Salud hizo entrega de una constancia de antigüedad a la partera tradicional de la Jurisdicción Sanitaria número V de Pichucalco, Patricia Pérez Portillo, por 56 años de ejercer este oficio.

Durante dos días de actividades teórico-prácticas se abordarán los temas de Control y seguimiento del embarazo; Factores de riesgo y signos de alarma durante el embarazo, parto y puerperio; Atención en el parto, Puerperio y recién nacido; Plan de seguridad, Planificación familiar, Lactancia materna, Referencia y Los saberes de las parteras.