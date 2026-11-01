Participa Arquidiócesis en encuentros nacionales

La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez asistió a la XVI Asamblea Nacional de Bienes Culturales celebrada en San Juan de los Lagos, Jalisco, y al 33.º Encuentro Nacional de la Pastoral de la Comunicación, que tuvo como sede Villahermosa, Tabasco.

Los eventos se realizaron con el propósito de fortalecer la formación y el trabajo de las áreas de comunicación y conservación del patrimonio cultural.

Durante ambas reuniones, los participantes intercambiaron experiencias y conocimientos sobre los desafíos actuales de sus respectivas áreas, así como la importancia de actualizar las estrategias de trabajo dentro de la Iglesia.

Entre los principales temas abordados destacó la necesidad de promover una mayor conciencia sobre el cuidado y la conservación del patrimonio histórico, además de reconocer el valor del arte y la arquitectura sacra como medios para transmitir el mensaje del Evangelio.

Reflexiones

En materia de comunicación, las jornadas permitieron reflexionar sobre los retos que enfrenta la Iglesia en un entorno de constantes cambios, particularmente en aspectos como la escucha, el aprendizaje y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

Uno de los temas centrales fue el uso de la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta al servicio de la evangelización, a partir de la reflexión sobre sus posibilidades y su aplicación en las labores de comunicación.

De acuerdo con la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, su participación en estos encuentros permitió fortalecer el intercambio de experiencias con representantes de otras entidades del país y ampliar los conocimientos para el desarrollo de sus actividades pastorales.