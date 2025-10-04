Participa Cecytech en encuentro de academias

Durante el Encuentro Nacional de Academias de los Cecytes 2025, diez presidentes estatales de academias del Cecytech Chiapas participaron activamente en las mesas nacionales de trabajo, orientadas a la construcción de la Estrategia Nacional de Implementación del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (Mccems) y al fortalecimiento integral del subsistema Cecyte.

Elevar indicadores

Estos trabajos generaron compromisos y acuerdos en los que el Cecytech Chiapas estará participando de manera permanente, con el propósito de elevar los indicadores académicos de la institución, favorecer la colocación de egresados en instituciones de educación superior y mejorar su inserción en el campo laboral.

En este marco, se otorgaron nombramientos nacionales a representantes del Colegio: Juan José Domínguez Gordillo como presidente nacional de la Academia de Conciencia Histórica, y Cruz Antonio Gordillo Flores, como secretario de la Academia Nacional de Ciencias Sociales, distinciones que reflejan el liderazgo y la capacidad académica del personal del subsistema en Chiapas.

Órbita Cecyte

Asimismo, la Dirección Académica del Cecytech, en representación de Luis Guadalupe Morales Ángeles, director general, participó en la mesa nacional de Directores Generales y Académicos, contribuyendo a la construcción del proyecto nacional Órbita Cecyte, una iniciativa que busca impulsar al sistema ante los nuevos retos nacionales.