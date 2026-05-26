Participa colegio de ingenieros en reunión nacional

El Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI (CCHIC Siglo XXI), tuvo una destacada participación en la 52ª Reunión Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles (FEMCIC), celebrada en Mazatlán, Sinaloa, donde se dieron cita representantes de más de 60 colegios del país para abordar los retos y oportunidades que enfrenta la ingeniería civil en México.

Encabezado por su presidente, el ingeniero Luis Alonso Nuricumbo Díaz, el colegio chiapaneco formó parte activa de las conferencias magistrales, mesas de trabajo y espacios técnicos, cuyos ejes temáticos incluyeron infraestructura costera, resiliencia urbana y edificación vertical.

Intercambio de conocimientos

Este encuentro permitió un valioso intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas de diversas entidades federativas.

En el marco de la reunión nacional, se desarrolló también la Asamblea General Ordinaria de la FEMCIC, instancia en la que se presentaron informes de actividades, se definieron programas de trabajo y se establecieron acuerdos estratégicos para el fortalecimiento de los colegios adheridos. La delegación chiapaneca tuvo voz y voto en este órgano decisorio.

Desde este espacio gremial de alcance nacional, el CCHIC Siglo XXI reafirmó su compromiso con la actualización continua y la unidad institucional, señalando que estos foros son fundamentales para trasladar nuevas perspectivas y experiencias al desarrollo de la ingeniería en Chiapas.

La presencia activa del colegio chiapaneco en este encuentro subraya su visión de una ingeniería más preparada, vinculada a los desafíos contemporáneos del país, e impulsa desde la entidad una cultura de colaboración, responsabilidad profesional y participación constante en los organismos nacionales del sector.