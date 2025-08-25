Participa en Encuentro Nacional de Fiscales

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, participó en el Encuentro Nacional de Fiscales Electorales, los días 21 y 22 de agosto del presente año, teniendo como sede la biblioteca “Fray Francisco de Burgoa” en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en atención a la invitación realizada por la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales y del fiscal general del Estado de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla.

Se realizaron distintos foros, abordando temas relacionados con la violencia política contra las mujeres en razón de género, siendo este uno de los diferentes ámbitos en que se desarrolla la violencia de género hacia las mujeres y que hoy se combate por especial interés del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, a través de la difusión del Decálogo Humanista que se impulsa como política transformadora de seguridad estatal. También se trataron tópicos como la interculturalidad y la perspectiva indígena en las investigación de los delitos electorales.

Objetivo

El encuentro tuvo como objetivo identificar desde una perspectiva jurídica la función ministerial y judicial en la impartición de justicia en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, el papel que le corresponde al Ministerio Público en la investigación, los mecanismos de atención en este tipo de delito electoral, además analizar la justicia electoral con un enfoque intercultural y de respeto al pluralismo, que sirva de reconocimiento y garantía de los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas, siendo ponente en este tema el ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz.

De igual manera, participaron Jorge Montaño Ventura, Consejero Nacional del Instituto Nacional Electoral, y Sandra Pérez Cruz, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

Además, asistieron fiscales electorales de los estados de Jalisco, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas, Morelos, Baja California, Colima, San Luis Potosí, Oaxaca, Aguascalientes, Tabasco y Tamaulipas, personas servidoras públicas especializadas en la materia penal-electoral de instituciones de procuración y administración de justicia, autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral y del Poder Legislativo de diferentes estados.