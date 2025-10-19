﻿﻿
Participa ERA en 3ra Carrera Contra el Cáncer de Mama

Octubre 19 del 2025
Ramírez Aguilar visitó el municipio de Palenque para participar en esta carrera. Cortesía
En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en la Tercera Carrera Contra el Cáncer de Mama, organizada por la Jurisdicción Sanitaria VI Selva y el Ayuntamiento de Palenque, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana y recordar que un diagnóstico oportuno puede salvar vidas.

Decenas de mujeres, hombres, niñas y niños se unieron a este esfuerzo colectivo que promueve la salud y la solidaridad social, en un ambiente familiar, deportivo y lleno de entusiasmo, donde el autocuidado y la prevención fueron el principal mensaje.

