Participa ERA en carrera con causa, en Tapachula

En un ambiente de alegría y fraternidad, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado por su familia, participó en la segunda edición de la carrera con causa “Para el amor no hay obstáculos”, realizada en el municipio de Tapachula. Al concluir el recorrido, el mandatario felicitó a Yazmín Ramírez y a las y los jóvenes que hicieron posible la actividad, y reconoció su dedicación y compromiso en la organización del evento deportivo.

Destacó que este tipo de iniciativas no solo impulsan el deporte y la sana recreación, sino que también fomentan la participación social, fortalecen la unidad y promueven el amor al prójimo.