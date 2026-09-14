Participa ERA en conmemoración de los Niños Héroes

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la ceremonia conmemorativa del 179.º aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, acto en el que se recordó este episodio como un ejemplo de valor, disciplina, lealtad, sacrificio y amor a la patria, al tiempo que se refrendó el compromiso con la libertad, la justicia, la paz social, el respeto a los derechos humanos, la dignidad, la solidaridad comunitaria y la unidad nacional.

Durante este evento cívico, en el que estuvieron presentes el comandante de la 31 Zona Militar, Víctor Fernández Mondragón; el coordinador de la Guardia Nacional (GN) en Chiapas, Marcos Alonso Gastélum Antuna; los representantes de la IV Región Aérea Militar, Jesús Meza Ortiz, y de la 22 Zona Naval, Luis Ignacio Ramírez Fernández, así como el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Rodrigo Guerrero García, se destacó la importancia de preservar la soberanía nacional, fortalecer la seguridad ciudadana y contribuir al desarrollo del país.

Acompañado de autoridades militares y representantes de los poderes del Estado, el gobernador presenció el pase de lista y el toque de silencio, y participó en la colocación de la ofrenda floral y en la guardia de honor al pie del monumento de los Niños Héroes, en Tuxtla Gutiérrez.

Legado

El comandante de la 31.ª Zona Militar, Víctor Fernández Mondragón, señaló que honrar la memoria de los Niños Héroes significa convertir su legado de valor, disciplina, lealtad y sacrificio en acciones de servicio, solidaridad, respeto a la ley y defensa de la dignidad humana. A su vez, reafirmó el compromiso del Ejército Mexicano de servir a la población con profesionalismo y respeto a los derechos humanos, y llamó a fortalecer la unidad nacional y la participación de las y los jóvenes en sus comunidades, a fin de contribuir a la construcción de una nación más justa, solidaria y unida.

Asistentes

También asistieron a la conmemoración, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; el jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco; el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, entre otras personas invitadas.