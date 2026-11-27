El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó, junto a sus homólogas y homólogos, en la reunión virtual encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para dar seguimiento a las acciones de fortalecimiento del sistema de Salud, principalmente las relacionadas con la dignificación laboral de las y los trabajadores del sector, el equipamiento de hospitales, el abasto de medicamentos y la prestación de servicios médicos oportunos y de calidad. Tras el encuentro, en el que estuvo acompañado por el secretario de Salud del estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, el mandatario reconoció la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien coloca el bienestar del pueblo de México en el centro de las políticas públicas. Asimismo, refrendó el compromiso de mantener el trabajo coordinado con la Federación, bajo la convicción de que la salud es un derecho y no un privilegio, y de que todas y todos merecen recibir atención digna y con sentido humano.