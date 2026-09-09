Participa FGE en instalación de Mesa de Trabajo

La Fiscalía General del Estado participó en la instalación de la Mesa de Trabajo para el Seguimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), en el municipio de Chiapa de corzo, como parte de sus compromisos institucionales para erradicar la violencia contra la mujer.

La constitución de esta mesa tiene como propósito que los municipios que cuentan con Alerta de Violencia, cumplan con sus programas de trabajo y establecer las responsabilidades y competencias de las distintas áreas municipales involucradas, para lograr garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas establecidas en la Declaratoria de la AVGM.

Evento

En el evento se contó con la participación de diversas autoridades estatales, municipales y representantes de la sociedad civil y por parte de la Fiscalía General del Estado estuvieron presentes la fiscal contra feminicidios, Adriana Rebollo Nucamendi, y el fiscal de derechos humanos Lorenzo López Méndez.

En su participación, López Méndez exhortó a las autoridades municipales a asumir con responsabilidad la tarea a favor de las mujeres, recalcando que el municipio es el primer responsable de garantizar entornos seguros para que ninguna mujer, niña y adolescente sea víctima de delito; asimismo, pidió sumarse al plan estratégico de seguridad “Prevenir para el Buen Vivir” y el programa “Prevenir y Construir Paz”, que buscan atender las causas de la violencia desde los hogares a través de acciones preventivas.