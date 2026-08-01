Participa Guillén en acciones para fortalecer la paz

En una gira de trabajo por el municipio de Tapachula, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, estuvo presente en actividades encabezadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con las que se fortalecen las acciones de coordinación interinstitucional en favor de las familias chiapanecas.

En un primer momento, Moreno Guillén participó de manera activa en la Mesa de Paz, realizada en las instalaciones de la Vigésima Segunda Zona Naval, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de las Fuerzas Armadas revisaron las estrategias enfocadas en la seguridad y la gobernabilidad, destacando el compromiso compartido para seguir impulsando, con responsabilidad, el bienestar de las y los chiapanecos.

Mesa de trabajo

Posteriormente, en la Mesa de Trabajo Región Costa-Soconusco del Comité Técnico Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el titular de la casa de la justicia celebró la coordinación entre las instituciones y los distintos sectores sociales para fortalecer las acciones de atención a las causas, prevención y combate de los delitos, especialmente aquellos que afectan a niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Durante estos dos importantes encuentros, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén refrendó la disposición del Poder Judicial para continuar sumando esfuerzos en favor de una justicia con humanismo, que contribuya al fortalecimiento del Estado de Derecho, al acceso efectivo a la justicia y a la consolidación de una cultura de paz.