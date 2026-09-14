Participa Guillén en ceremonia de la Gesta Heroica

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió junto al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Rodrigo Guerrero García, y a representantes de las Fuerzas Armadas, a la ceremonia conmemorativa por el 179.º Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

En este acto solemne que reunió a autoridades civiles y militares, se rindió homenaje a quienes, con valor y sentido del deber, defendieron a la patria, manteniendo viva la memoria de una de las páginas más significativas de la historia nacional.

Desde el Poder Judicial del Estado (PJE), se refrenda el respeto a nuestros símbolos patrios y a la memoria histórica que contribuye a fortalecer la identidad y el compromiso con Chiapas y con México.