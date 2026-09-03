Participa Hospital Pediátrico en Código Infarto

El IMSS Bienestar Chiapas realizó una reunión interinstitucional para establecer las bases del Código Infarto, con la participación de directores y personal médico de distintas unidades de salud del estado.

Durante esta sesión se fortalecieron los acuerdos para la atención, notificación y referencia oportuna de pacientes con infarto agudo al miocardio, así como la coordinación efectiva entre las unidades médicas y los servicios resolutivos.

En este marco, el doctor Rafael Heberto Guillén Villatoro, desde el Hospital General del IMSS Bienestar Gilberto Gómez Maza, participó compartiendo la experiencia y el trabajo que realiza el Hospital de Especialidades Pediátricas para salvar vidas ante esta emergencia médica.

Esto, explicó el doctor Guillén, busca reafirmar el compromiso por una atención más rápida, oportuna y de calidad para todas y todos, pues los pacientes pediátricos son una población sensible en el tema.

Trabajo interinstitucional

Asimismo, establece las bases para tener un trabajo interinstitucional con estricto apego a la normatividad, además de una realidad compartida entre las diversas instituciones de salud en Chiapas.

El Código Infarto es un protocolo de atención de urgencias para agilizar el diagnóstico y tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento.

Su objetivo principal es garantizar que el paciente reciba reperfusión miocárdica eficiente, ya sea mediante angioplastia primaria o terapia fibrinolítica en minutos posteriores a su ingreso.