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ChiapasTuxtla

Participa Hospital Pediátrico en Código Infarto

Septiembre 03 del 2026
Se llevó a cabo una reunión interinstitucional para establecer las bases del Código Infarto. CP
Se llevó a cabo una reunión interinstitucional para establecer las bases del Código Infarto. CP

El IMSS Bienestar Chiapas realizó una reunión interinstitucional para establecer las bases del Código Infarto, con la participación de directores y personal médico de distintas unidades de salud del estado.

Durante esta sesión se fortalecieron los acuerdos para la atención, notificación y referencia oportuna de pacientes con infarto agudo al miocardio, así como la coordinación efectiva entre las unidades médicas y los servicios resolutivos.

En este marco, el doctor Rafael Heberto Guillén Villatoro, desde el Hospital General del IMSS Bienestar Gilberto Gómez Maza, participó compartiendo la experiencia y el trabajo que realiza el Hospital de Especialidades Pediátricas para salvar vidas ante esta emergencia médica.

Esto, explicó el doctor Guillén, busca reafirmar el compromiso por una atención más rápida, oportuna y de calidad para todas y todos, pues los pacientes pediátricos son una población sensible en el tema.

Trabajo interinstitucional 

Asimismo, establece las bases para tener un trabajo interinstitucional con estricto apego a la normatividad, además de una realidad compartida entre las diversas instituciones de salud en Chiapas.

El Código Infarto es un protocolo de atención de urgencias para agilizar el diagnóstico y tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento.

Su objetivo principal es garantizar que el paciente reciba reperfusión miocárdica eficiente, ya sea mediante angioplastia primaria o terapia fibrinolítica en minutos posteriores a su ingreso. 

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