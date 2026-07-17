Participa IMSS en reunión interinstitucional

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, participó en una reunión de trabajo interinstitucional encabezada por la Secretaría de Salud del estado, en la que se dieron cita las y los titulares de las instituciones y hospitales de segundo y tercer nivel que integran el sector salud en la entidad.

Durante el encuentro se revisaron las acciones de coordinación encaminadas a fortalecer la universalización de los servicios de salud, con el propósito de avanzar en una atención más articulada entre las instituciones y ampliar el acceso de la población a los servicios médicos.

La participación del IMSS Chiapas refrenda el compromiso institucional de mantener el trabajo conjunto con las dependencias del sector salud para impulsar estrategias que fortalezcan la atención médica en beneficio de las y los chiapanecos.

En la reunión también participaron representantes de IMSS Bienestar, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes dieron seguimiento a los trabajos de coordinación interinstitucional en materia de salud en el estado.