Participa la SSP en reunión con el CICR por DD.HH.

Para consolidar acciones conjuntas que contribuyan a mejorar la atención, protección y garantía de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, participó en la reunión institucional con representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Durante este encuentro, se abordaron diversos temas relacionados con la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de mecanismos humanitarios para reafirmar el compromiso institucional de la SSP con la cooperación internacional, el respeto a los derechos humanos y la construcción de estrategias que fortalezcan la seguridad y el bienestar de las y los chiapanecos.

Al término de la reunión, se realizó un recorrido por las instalaciones, la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo del C5 Escudo Pakal, en donde se expusieron las capacidades operativas, tecnológicas y de coordinación interinstitucional; herramientas con las que se cuenta para la atención de emergencias, monitoreo estratégico y respuesta inmediata.

Dando cumplimiento puntual a las políticas públicas del Ejecutivo estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP trabaja de manera constante y coordinada para continuar reforzando mecanismos en beneficio de la seguridad, la protección ciudadana y la atención humanitaria en Chiapas.

En esta Nueva ERA, la Secretaria de Seguridad del Pueblo, continúa avanzando con acciones que promueven la igualdad, la profesionalización y el reconocimiento del papel fundamental que desempeñan todas y todos los servidores públicos, en la consolidación de una seguridad pública más cercana, humanista y transformadora.