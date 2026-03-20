Participa Llaven en encuentro en materia de desaparición

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, participó en el Primer Encuentro Nacional 2026 para la Investigación de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, encabezado por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

Durante este evento, realizado en la Ciudad de México, donde se dieron cita las y los fiscales del país, se destacó la importancia en la armonización de protocolos, el uso de tecnología para la búsqueda inmediata y la coordinación interinstitucional.

Al respecto, Jorge Llaven reiteró el compromiso de la Fiscalía General del Estado de Chiapas con el fortalecimiento en la búsqueda de personas desaparecidas y la atención a las víctimas.

“En Chiapas estamos consolidando una procuración de justicia cercana a la gente, a través de una atención más humana, tal como lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, brindando acompañamiento a las víctimas indirectas y transparencia en cada caso”, expresó.

Cabe mencionar que este encuentro tiene el objetivo de articular las estrategias entre las autoridades estatales y federales de procuración de justicia, en el tema de investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas en el país.