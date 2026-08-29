Participa Moreno Guillén en Asamblea de la Conatrib

Con el objetivo de fortalecer la coordinación y el intercambio de experiencias entre los órganos encargados de administrar e impartir justicia en el país, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en las actividades de la Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), realizada en el estado de Querétaro.

Teniendo como sede el emblemático Teatro de la República, en Santiago Querétaro, las y los integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas se congregaron para participar en el acto de inauguración y en las actividades programadas para esta asamblea, en las cuales dialogaron e intercambiaron perspectivas sobre los desafíos actuales de la función judicial, identificando experiencias y propuestas que contribuyan a fortalecer los sistemas de justicia en el ámbito estatal, construyendo en conjunto mejores respuestas para la ciudadanía.

Coordinación

En el marco de este evento, Juan Carlos Moreno Guillén señaló que la coordinación entre los poderes judiciales resulta fundamental para atender de manera responsable los desafíos actuales, las metas y objetivos, así como las reformas y políticas públicas, para avanzar en la consolidación de instituciones más sólidas y eficientes en beneficio del pueblo mexicano.

La participación del Poder Judicial del Estado de Chiapas en esta Asamblea refrenda su compromiso con una visión de justicia integral y humanista, así como el fortalecimiento de la colaboración y coordinación interinstitucional, orientadas a consolidar mecanismos que contribuyan a una impartición de justicia eficaz, con autonomía, cercana y con pleno respeto a los derechos de las personas.

Encabezaron el acto de inauguración de esta asamblea el presidente de la Conatrib, magistrado Rafael Guerra Álvarez; el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González; el anfitrión y magistrado presidente del Poder Judicial de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola; entre otras y otros servidores federales y estatales.