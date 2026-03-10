Participa Moreno Guillén en Mesa de Paz

Iniciando la semana, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, participó en la Mesa de Paz, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y realizada en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), junto a autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

En este espacio de coordinación, se dio seguimiento a las acciones orientadas a la seguridad y la gobernabilidad, reafirmando la importancia del trabajo conjunto y el compromiso institucional para avanzar con responsabilidad por el bienestar de las y los chiapanecos.

Magistrado

Asimismo, el magistrado presidente Moreno Guillén atestiguó el acto de inauguración de la Dirección de Transporte Aéreo de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), con la que se fortalecen las acciones de vigilancia, reacción y coordinación en materia de seguridad, incrementando la capacidad operativa en nuestra entidad.

En este marco, el titular del Poder Judicial se congratuló por estas acciones que permiten consolidar el camino a la paz, refrendando su compromiso institucional de sumarse a los trabajos que beneficien el Estado de Derecho en Chiapas.