Participa PJE en encuentro con ciudadanía tuxtleca

Con la convicción de que la justicia se fortalece cuando escucha y atiende de cerca las necesidades de la sociedad, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, atendiendo la invitación del presidente municipal de Tuxtla, Ángel Carlos Torres Culebro, participó en la 197.ª Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Ciudadano de Tuxtla.

Desde las instalaciones de la presidencia municipal, Moreno Guillén reconoció este tipo de encuentro, que representa un espacio para el diálogo y la participación ciudadana, donde autoridades e integrantes de la sociedad tuxtleca comparten perspectivas sobre los temas que forman parte de la vida cotidiana de la capital chiapaneca.

Asimismo, el magistrado presidente agradeció a las y los integrantes del Consejo Consultativo este espacio, donde en una charla amena compartió la relevancia del quehacer del Poder Judicial y la trascendencia de la responsabilidad de las personas juzgadoras, cuyo trabajo contribuye día a día a fortalecer la convivencia en las comunidades y la cohesión social.

Reconocimiento

Por su parte, el alcalde Torres Culebro externó un reconocimiento por la presencia y participación del magistrado presidente, destacando su labor extraordinaria en la construcción de la paz, porque “sin la actuación del Tribunal Superior de Justicia, que preside, no tendríamos los resultados que hoy se tienen en Chiapas y, sobre todo, en Tuxtla Gutiérrez”.

Participaron en esta Sesión Ordinaria el presidente del Consejo Consultivo Ciudadano, Arturo López Chavarría; el consejero directivo, Francisco Alvarado Nazar; así como las y los integrantes de este Consejo.