Participa PJE en sesión contra la violencia a mujeres

El Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, participó en la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, realizada en la sede del Gobierno del Estado, con la representación de la directora de Igualdad de Género y Derechos Humanos, Margarita Esther López Morales.

Planes de acción

En esta sesión, encabezada por la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, y que reunió a representantes de instituciones públicas, sociedad civil y ayuntamientos, se presentaron los avances en los municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y los planes de acción municipales, reafirmando la coordinación interinstitucional para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.