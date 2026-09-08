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ChiapasTuxtla

Participa Poder Judicial en Segunda Sesión de Trabajo

Septiembre 08 del 2026
Fortalecen las acciones para sancionar y erradicar este delito. Cortesía
Fortalecen las acciones para sancionar y erradicar este delito. Cortesía

El Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, participó en la Segunda Sesión de Trabajo de la Mesa de Atención a Casos de Feminicidio del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, que fue presidida por la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González.

La Sala de Presidencia de la casa de la justicia fue sede de esta sesión, en la que participó el fiscal de Distrito Metropolitano y secretario técnico de la Comisión de Atención, Jesús Ernesto Molina Ramos, donde se evaluaron y presentaron los informes y avances de los municipios con alerta, referentes a la atención a las víctimas directas e indirectas de feminicidio, así como el seguimiento que se dará desde los ayuntamientos para el cumplimiento de las rutas de acción y a la retroalimentación de representantes de la sociedad civil.

Durante la sesión, se contó con la presencia de la directora de Igualdad Laboral y No Discriminación, Miriam Yadira Nájera Pétriz, para abonar desde el Poder Judicial, al trabajo interinstitucional que fortalece las acciones para sancionar y erradicar este delito, así como para garantizar un acompañamiento integral y efectivo a las víctimas.

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