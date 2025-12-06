Participa rector en actividades de la FIL Guadalajara

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, participó en el Foro OCDE-UDG-Anuies “El futuro ha cambiado: universidad, trabajo y ciencia frente a la revolución IA”.

El ejercicio académico se realizó en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara y forma parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2025, donde Chacón Rojas asistió como ponente.

Nueva realidad tecnológica

En su intervención, el rector de la Unach aseguró que, en una nueva realidad tecnológica, las universidades deben reformular nuevos modelos educativos que no solamente fortalezcan habilidades tecnológicas, sino generen pensamiento crítico para saber procesar tanta información.

En este sentido, es importante resaltar que la Benemérita Unach ha puesto en marcha durante la actual gestión rectoral, el Programa Universitario de Inteligencia Artificial, además de una cátedra en la materia y se prevé que próximamente se impartan posgrados.

Presentación

Previamente, el rector Oswaldo Chacón Rojas presentó en la FIL Guadalajara 2025, el libro de su autoría “Democracia plebiscitaria y estado de derecho”, actividad que fue moderada por la directora de la Casa Editorial Tirant Lo Blanch, México, María Goerlich.

Acompañado en los comentarios por el académico e investigador, Mauricio Merino, se resaltó que el texto analiza el debate teórico político detrás de la inédita consulta popular organizada en agosto del 2021 para enjuiciar a los expresidentes de México.