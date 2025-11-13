Participa rector en conferencia de la Anuies en Colima

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, participa en la décima primera edición de la Conferencia Internacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) 2025, que se desarrolla en Manzanillo, Colima.

Durante su participación en su calidad de presidente de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia, A.C. (AMECyD), Chacón Rojas destacó la importancia de la vinculación de las universidades con la Educación Media Superior, a fin de impulsar que el mayor número de jóvenes tengan acceso a la educación superior, tema que será tocado en este evento.

Puntos en común

Apuntó que a la par, las universidades del país están comprometidas con el trabajo en favor de la calidad educativa, la innovación y el desarrollo tecnológico, que les permita a los estudiantes contar con los conocimientos para enfrentar los retos actuales que se plantean dentro de la sociedad.

En su mensaje, ante rectores de universidades de distintas regiones del país, hizo hincapié en el impacto que deben tener las instituciones de educación superior dentro de las comunidades, formando profesionales altamente capacitados e impulsando proyectos o acciones destinados a mejorar la calidad de vida.

Apertura

La inauguración de este encuentro que se circunscribe en el marco del 75 aniversario de la Asociación y que tiene como anfitriona a la Universidad de Colima, estuvo encabezada por la Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva y el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí.

Así también, el secretario general ejecutivo de la Anuies, Luis Armando González Placencia; la presidenta de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera; la subsecretaria de Educación Media, Tania Rodríguez Mora, entre otras personalidades.