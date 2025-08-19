Participa rector en entrega de estados financieros

Con la representación del Consejo Regional Sur-Sureste de la Anuies, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, participó en la entrega de los estados financieros auditados e informes de avances académicos 2024 de las universidades públicas estatales, a las Comisiones Unidas de Educación y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Al hacer uso de la palabra, ante los legisladores, Chacón Rojas expuso que tal como lo ha reconocido el Gobierno Federal, no hay mejor vía para el desarrollo y cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica, que el acceso a la educación superior para todas las personas.

En este sentido, hizo hincapié en la importancia de aumentar el porcentaje de jóvenes que ingresen a las instituciones de educación superior, lo que permitirá al país ser más competitivo.

Manifestó que las universidades en México realizan grandes esfuerzos para que el mayor número de estudiantes ingresen a una carrera profesional, trabajando hasta tres turnos y ocupando todos los espacios con los que cuentan, potencializando las licenciaturas en línea no escolarizada, “sin que esto se refleje en incrementos presupuestales”.

Reconoció que, en Chiapas, el Gobierno Estatal ha impulsado un gran Programa de Alfabetización, que busca solucionar uno de los grandes problemas en el sur del país, política pública sin precedente, dirigida a levantar bandera blanca y erradicar el analfabetismo en la entidad.

Chacón Rojas hizo hincapié en la relevancia del presupuesto en las universidades públicas, para alcanzar la meta del Gobierno Federal para el 2030, que es del 55 por ciento de cobertura, “donde cada quien tendrá que asumir su responsabilidad”.

Indicó que las Universidades, en seguimiento a las políticas federales, se han comprometido con el sueldo de los trabajadores, para que ninguno de ellos esté por debajo del salario mínimo, lo que también se ha logrado, sin contar con un incremento presupuestal al respecto.

Agregó, que en cualquier política de austeridad-ahorro, no se debe desestimar el apoyo para los retos que se enfrentan en el presente, además de reconocer a los aproximadamente 13 mil docentes que hoy trabajan en las universidades sin el respaldo del Convenio de Apoyo Financiero.

Finalmente, hizo un llamado a las diputadas y diputados presentes en el Palacio Legislativo, que al plantear el presupuesto de las universidades públicas no se ignoren estos desafíos, nuevos contextos y la vulnerabilidad a las que se enfrentan, “la universidad pública sigue siendo la inversión estratégica que va habilitar el talento para consolidar el proyecto de nación que todos queremos”.