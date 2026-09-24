Participa rector en Sesión del CUPIA

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, participó en la LXVI Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), encuentro cuyo objetivo fue analizar los principales retos y oportunidades del sector.

Durante la sesión se abordaron diversos temas de relevancia para las universidades públicas, entre ellos el análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, así como la participación de las instituciones de educación superior en la plataforma de registro de la oferta educativa, proyectos de investigación y servicios especializados que pueden contribuir al fortalecimiento de los sectores estratégicos contemplados en el Plan México.

En este marco, Chacón Rojas destacó la importancia de mantener espacios de diálogo e intercambio entre las instituciones de educación superior, que permitan compartir experiencias, identificar desafíos comunes y construir acuerdos orientados al fortalecimiento de la educación pública.

Objetivo

Subrayó que las universidades públicas tienen un papel fundamental como impulsores de movilidad social, generación de conocimiento, innovación y transformación de las comunidades, por lo que resulta indispensable fortalecer la colaboración interinstitucional y la responsabilidad social que acompaña su quehacer.

El rector compartió este encuentro con la rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit, Norma Liliana Galván Meza; la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Natalia Fiorentini Cañedo; el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina; y el director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, Carlos Iván Moreno Arellano.