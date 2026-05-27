Participa Sasil en sesión en defensa de la soberanía

La senadora Sasil de León Villard, participó en el Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias del Senado de la República donde se abordaron temas de vital relevancia para la vida política y social de México, destacando la defensa de la soberanía nacional.

Esta sesión derivada de segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura, atiende diversos temas prioritarios, destacando la iniciativa de la presidenta Sheinbaum sobre la elección judicial, la propuesta sobre integridad en candidaturas y la nulidad de elecciones por injerencia extranjera.

Compromiso

En ese sentido, la senadora dijo que su compromiso busca priorizar la defensa de la República y dar respaldo a la presidenta Claudia Sheimbaum así como de las instituciones y la sociedad mexicana en general.

“Estamos listas y listos para iniciar el periodo extraordinario en la Comisión Permanente, con la responsabilidad que nos distingue y siempre con la convicción de poner los intereses del pueblo por delante”, dijo.

Explicó que cada decisión y cada esfuerzo tienen como propósito seguir construyendo un México más justo, solidario y lleno de esperanza, sin espacio para la injerencia extranjera y en defensa de la soberanía nacional.