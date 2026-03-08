Participa Sasil en Sesión Ordinaria

La senadora chiapaneca Sasil de León participó en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde se aprobaron estrategias para fortalecer al partido y sus procesos internos, definiendo una ruta de trabajo cercana a la gente.

La senadora explicó en este marco que, Chiapas es un ejemplo nacional por el fortalecimiento del partido, gracias a la cercanía con la gente y por ello, existe el compromiso de seguir trabajando con liderazgo en esta ruta, que prioriza la grandeza de un Chiapas que ya tiene rumbo definido.

Postura

“Es un gusto estar presente en el Consejo Nacional de nuestro partido, un espacio que refleja la fuerza y la unión que representamos. Cada encuentro reafirma nuestro compromiso colectivo y la convicción de que, trabajando juntos, podemos seguir transformando la vida de las y los mexicanos con responsabilidad y esperanza”, dijo.

En el orden del día, destacó la aprobación de criterios generales del proceso interno, con el fin de establecer un mecanismo de elección que priorice el consenso mediante acciones democráticas pensadas en la gente.

Discutieron y votaron los criterios del proceso interno 2026-2027, estableciendo el mecanismo mediante el cual se elegirán las coordinaciones estatales, distritales y municipales, de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación.