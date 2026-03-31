Participa Sección 7 en mesa de diálogo tripartita

Una representación de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario de Educación estatal, Roger Mandujano Ayala, y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carillo, se reunieron este lunes 30 de marzo en Tuxtla Gutiérrez.

Esta mesa de diálogo tripartita, en la que participó también Alfredo Ramírez, subsecretario de Educación Federalizada, se realizó en la Casa de Gobierno, al sur poniente de la ciudad, donde se congregó al exterior un grupo de docentes de la región Centro, por lo que las vialidades aledañas permanecieron bloqueadas.

Previo a su ingreso, el secretario general de la Sección 7, Isael González Vázquez, comentó que sus demandas centrales a nivel nacional son la abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO y de la ley del Issste 2007; pero también hay temas a nivel estatal.

Piden que se concrete la bilateralidad, que se refleje en el talón de cheques de los docentes a quienes corresponda, los ascensos, incrementos de horas y cambios que se trabajaron de forma transparente el año pasado.¡

Interinos

Enfatizó que un tema importante es que las autoridades inicien las gestiones para la creación de al menos 10 mil nuevas plazas docentes para la entidad, más de la mitad solo para educación indígena, debido a que hay muchos espacios que se cubren con interinos, a quienes se les paga poco, no se les dan prestaciones y en muchos casos se les queda a deber.