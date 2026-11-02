Participa Semahn en jornada por la paz

En el marco de la Jornada por la Paz “Prevenir para el Buen Vivir”, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) participó en las actividades realizadas en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 236, donde distintas instituciones se unieron para atender a las juventudes y contribuir a su bienestar.

Magdalena Torres Abarca, titular de la Semahn, acompañada de Jorge Alberto Cruz Caloca, director del plantel, realizó un recorrido para conocer de cerca el trabajo de las y los jóvenes guardianes ambientales, quienes han hecho del cuidado de la naturaleza parte de su formación.

Actividades

Entre sus actividades destacan el trabajo en viveros, la protección de polinizadores, la conservación de semillas y la sensibilización sobre el cambio climático. Además, recientemente lograron recuperar más de una tonelada de PET, un resultado que demuestra cómo la participación estudiantil puede generar beneficios reales para el medio ambiente.

Cuando las juventudes llevan su aprendizaje a la práctica, no solo cuidan su entorno: también están construyendo el futuro que queremos para Chiapas.