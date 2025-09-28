Participa Tec Tuxtla en nueva jornada por la paz

La segunda Jornada Nacional de Tequios y Murales por la Paz y contra las Adicciones se realizó en cada uno de los 254 campus del Tecnológico Nacional de México, entre ellos, el de Tuxtla Gutiérrez. El objetivo es rescatar y apropiarse de los espacios públicos, fomentando la participación comunitaria y el sentido de pertenencia.

El director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, José Manuel Rosado Pérez comentó que este evento contó con una amplia participación de estudiantes en el marco de la jornada por la Paz y contra las Adicciones, que se realiza de manera simultánea en toda la República Mexicana.

Intervenciones

En esta ocasión fueron intervenidas las bardas perimetrales de la institución en donde se dio muestra del talento de los estudiantes con murales alusivos a la Paz y contra las Adicciones, se pretende que en todo el país sean más de ocho mil muros intervenidos con estos temas alusivos.

Destacó que, a través de los murales, las juventudes podrán plasmar sus percepciones e ideas sobre su entorno, abordando problemáticas sociales y promoviendo la reflexión en torno a temas como la igualdad de género, la prevención de adicciones, el bienestar socioemocional y el cuidado del medio ambiente.

Trabajo colectivo

Explicó que los tequios representan una forma de trabajo colectivo y solidario que fortalece los lazos comunitarios, al tiempo que impulsa la recuperación y embellecimiento de espacios comunes, reforzando la cultura de paz y la colaboración intergeneracional.

“El objetivo es permitir a las y los jóvenes plasmar sus emociones en un espacio colectivo, generando un sentido de pertenencia a través del arte y el trabajo comunitario en tequios para fomentar un espacio de diálogo, participación solidaria y colaboración intergeneracional que fortalezca el tejido social y la promoción de los derechos humanos.”