Participa Unach en festejo de la Usac Guatemala

Febrero 03 del 2026
El rector externó que honrar el pasado es también un paso para seguir construyendo un mañana. Cortesía
El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, acudió como invitado a la celebración de los 350 años de fundación de la Universidad de San Carlos (Usac) de Guatemala.

Durante su participación y en presencia del rector de la USAC, Walter Mazariegos, Chacón Rojas destacó la transcendencia y el impacto que la institución ha tenido en la región durante tres siglos y medio.

Ante los presentes en el Paraninfo Universitario subrayó “son 350 años de excelencia y transformación, que esta conmemoración nos inspire a seguir fortaleciendo nuestros lazos y soñar con un futuro donde el conocimiento no conozca de fronteras”.

Mensaje

En su mensaje que fue escuchado de manera atenta por el claustro académico, directivos e integrantes de la comunidad de la USAC, externó que honrar el pasado es también un paso para seguir construyendo un mañana más junto a los países hermanos, como lo son México y Guatemala.

La Unach y la USAC comparten vínculos de cooperación académica, cultural y de movilidad, que permiten a docentes y estudiantes de ambas instituciones desarrollar conjuntamente investigaciones y visitas recíprocas, a fin de cultivar la hermandad y el conocimiento.

