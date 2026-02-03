Participa Unach en festejo de la Usac Guatemala

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, acudió como invitado a la celebración de los 350 años de fundación de la Universidad de San Carlos (Usac) de Guatemala.

Durante su participación y en presencia del rector de la USAC, Walter Mazariegos, Chacón Rojas destacó la transcendencia y el impacto que la institución ha tenido en la región durante tres siglos y medio.

Ante los presentes en el Paraninfo Universitario subrayó “son 350 años de excelencia y transformación, que esta conmemoración nos inspire a seguir fortaleciendo nuestros lazos y soñar con un futuro donde el conocimiento no conozca de fronteras”.

Mensaje

En su mensaje que fue escuchado de manera atenta por el claustro académico, directivos e integrantes de la comunidad de la USAC, externó que honrar el pasado es también un paso para seguir construyendo un mañana más junto a los países hermanos, como lo son México y Guatemala.

La Unach y la USAC comparten vínculos de cooperación académica, cultural y de movilidad, que permiten a docentes y estudiantes de ambas instituciones desarrollar conjuntamente investigaciones y visitas recíprocas, a fin de cultivar la hermandad y el conocimiento.