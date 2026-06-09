Participa Unach en foro sobre certificación

El rector Oswaldo Chacón Rojas participó en el “Foro del Sistema Nacional de Competencias 2026”, organizado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

Durante el panel “El poder de saber: la certificación como herramienta de justicia educativa”, el rector compartió las acciones que impulsa la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en su carácter de Entidad de Certificación y Evaluación, para reconocer los saberes de las personas, fortalecer su empleabilidad y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

Compromiso institucional

Asimismo, destacó el compromiso institucional con la profesionalización del capital humano, la vinculación con los sectores productivos y la consolidación de una cultura de certificación que complemente la formación académica de estudiantes, docentes y trabajadores.

Con su participación en este foro, la Unach refrenda su vocación social, su responsabilidad con la calidad educativa y su contribución al Sistema Nacional de Competencias, promoviendo que el conocimiento y la experiencia de las y los chiapanecos se traduzcan en mayores oportunidades de desarrollo y bienestar.

El foro reunió a autoridades educativas, representantes de instituciones de educación superior, organismos certificadores, especialistas y tomadores de decisiones de distintos estados del país, con el propósito de analizar el papel de la certificación de competencias en la construcción de una educación más incluyente, equitativa y vinculada con las necesidades del mercado laboral.

Asimismo, se compartieron experiencias exitosas y estrategias orientadas a fortalecer el reconocimiento de los conocimientos, habilidades y capacidades adquiridas por las personas a lo largo de su trayectoria académica y profesional.