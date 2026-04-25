Participa Unach en presentación de libro

El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, participó en la presentación del libro: “Género y Privación de la Libertad en México. Tendencias y Propuestas”, evento que se desarrolló en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Ciudad de México.

En presencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, Chacón Rojas señaló que esta edición nos invita a reflexionar sobre la importancia de incorporar una política de género transversal en todo el Sistema Penal, desde la detención hasta la reinserción.

En presencia de dos de las coordinadoras de la obra, Corina Giacomello y Alicia Beatriz Azzolini Bincaz, expuso la importancia de fortalecer el vínculo estratégico entre el Poder Judicial y la academia.

Durante el evento, que fue transmitido por los canales oficiales de la Suprema Corte, Chacón Rojas enfatizó que la academia tiene la responsabilidad y la vocación de seguir ofreciendo análisis rigurosos, datos empíricos y propuestas innovadoras que enriquezcan el debate público, y libros como este demuestran la importancia de este vínculo.

De la misma manera, se pronunció a favor de que las instituciones de Educación Superior formen a profesionales del Derecho con perspectiva de género y con sensibilidad en los temas citados.

“En este sentido, tendríamos que estar desarrollando en los nuevos profesionales del Derecho capacidades para poder cuestionar el punitivismo dominante”, subrayó el rector de la benemérita Unach.

Finalmente, celebró que los ministros de la Corte muestren empatía sobre estos temas.