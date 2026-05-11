Participación ciudadana, clave para ver necesidades

El diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de Chiapas, subrayó la importancia de la participación ciudadana como una herramienta fundamental para detectar las verdaderas necesidades de la población, esto durante una entrevista en la que también celebró el lanzamiento de la iniciativa “Tuxtla sin filtro”.

El legislador señaló que es necesario consultar a la ciudadanía sobre diversos temas, tal como lo establece la ley en ciertos casos, sobre todo cuando se trata de obras públicas.

Omisiones

Advirtió que omitir ese proceso de consulta ha derivado en manifestaciones sociales, pues la gente exige ser tomada en cuenta. “Cuando se omite esa parte tan importante, en muchas ocasiones hemos visto manifestaciones sociales porque no se toma en cuenta a la gente. Por eso celebro esta iniciativa”, expresó.

Herramienta ágil y accesible

Guillén Guillén se refirió a la plataforma digital “Tuxtla sin filtro”, impulsada por la Comisión de Participación Ciudadana, la cual calificó como una herramienta ágil y accesible para que los ciudadanos expresen sus opiniones sobre temas prioritarios como seguridad, servicios públicos, imagen urbana, espacios públicos y la cercanía del gobierno.

“Es una herramienta muy importante para los gobiernos, el gobierno municipal, en este caso de Tuxtla, y al gobierno del estado, para saber qué se necesita en los diferentes temas”, añadió.

El diputado reveló que ya tuvo oportunidad de probar la aplicación y destacó su facilidad de uso, ya que cualquier persona con un teléfono celular puede participar. “¿Quién no tiene un celular? Creo que todos y todas utilizamos el celular y es tan fácil como abrir la cámara, escanear el código de barras, te dirige a la liga, a la encuesta y te toma, no sé, dos, tres, cuatro, cinco minutos para participar y dar nuestro punto de vista en lo que necesitamos”, explicó.

Felicitaciones

Finalmente, Mario Guillén felicitó a la diputada Getsemaní por el lanzamiento de esta iniciativa y expresó su esperanza de que en el tiempo señalado se puedan conocer los resultados y la respuesta de la ciudadanía.

“Muchas felicidades y esperamos que en el tiempo que ya dices nos pueda convocar para ver los resultados y la participación de la ciudadanía. Muchas gracias”, concluyó.