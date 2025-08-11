Participación ciudadana hará valer la ley

Franny Garibaldi, directora de Defensoría Animal MOC y abogada especializada en derechos animales, destacó la creación de la Unidad de Investigación de Delitos en Agravio de Animales de Compañía, dependiente de la Fiscalía Ambiental, sin embargo, dijo que será de gran relevancia la participación ciudadana para hacer valer esta ley.

Recordó que a partir del martes 5 de agosto, las fiscalías de Chiapas están obligadas a recibir y procesar denuncias por maltrato y crueldad contra animales de compañía, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) emitiera una directriz para que estos casos sean investigados como delitos.

Destacó la creación de la Unidad de Investigación de Delitos en Agravio de Animales de Compañía, dependiente de la Fiscalía Ambiental.

Dijo que: “Desde el 2 de julio, el maltrato y la crueldad hacia perros y gatos ya están tipificados como delitos en Chiapas, según lo publicado en el Periódico Oficial. Esto nos permite presentar denuncias ante cualquier Ministerio Público o fiscalía municipal”.

Necesaria mayor difusión

Agregó que pese a estar vigente desde julio, la falta de difusión de la Ley contra el Maltrato Animal entre las autoridades dificultaba su aplicación. “Muchos funcionarios desconocían la normativa y rechazaban las denuncias, alegando ignorancia”.

Aclaró que: “Aunque la ley aún no aparece en los códigos penales físicos, ya está en vigor, y la reciente notificación de la FGE elimina cualquier excusa para no actuar. La Fiscalía General ya emitió el acuerdo y notificó a todas sus dependencias, incluyendo las fiscalías distritales, foráneas y la ambiental en Tuxtla. Ahora, es responsabilidad de la sociedad civil y los protectores de animales hacer valer estas leyes”. concluyó.