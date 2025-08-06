Participación de mujeres fortalece economía regional

Con el firme propósito de coordinar acciones estratégicas orientadas a fortalecer la promoción de exportaciones, atracción de inversiones y el fortalecimiento del comercio local y regional, el alcalde Yamil Melgar sostuvo una reunión de trabajo con la delegada de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de México (Anierm), Talia Judith Sánchez Fuentes y la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), capítulo Tapachula, Patricia Cárdenas Ruiz.

En el marco de este encuentro el edil refrendó el compromiso de su gobierno para trabajar coordinadamente en la gestión de acceso a recursos financieros, programas de capacitación y redes de apoyo que permitan fomentar el crecimiento empresarial de las tapachultecas.

Reconocimiento

Luego de reconocer el liderazgo y la participación activa de las mujeres en el desarrollo de nuestro país, el alcalde Yamil Melgar aseveró que desde el Ayuntamiento de Tapachula se trabaja con voluntad para apoyar el desarrollo de las emprendedoras y empresarias.

“Con la participación de las mujeres fortalecemos la economía regional, por ello, reconocemos la importancia de generar sinergias entre organismos empresariales y actores clave para abrir nuevos mercados, potenciar la competitividad y posicionar a nuestra región como un nodo relevante en el comercio internacional”, subrayó.

Para concluir, dijo que con los Polos de Desarrollo y otros proyectos de inversión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, abren nuevas ventanas de oportunidades en donde la participación de las mujeres será fundamental para hacer de Tapachula la capital económica de Chiapas y Centroamérica.